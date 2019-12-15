نجل الرئيس البرازيلي: سننقل سفارتنا إلى القدس

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365

أعلن عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية.

ولم يشر النائب البرازيلي إلى موعد محدد لنقل السفارة.

وقال بولسينارو، خلال افتتاحه مقر البعثة التجارية البرازيلية في القدس، إن السفارة البرازيلية ستنتقل إلى المدينة، معتبرًا أن ذلك "أمرًا طبيعيًا".

وذكرت الصحيفة أن النائب البرازيلي معروف عنه بأنه "مؤيد متحمس" لإسرائيل.

وسبق للرئيس البرازيلي جايير بولسينارو أن تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنه تراجع عن تعهده مطلع العام الجاري.

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من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شارك في الحفل، عن تقديره لافتتاح مقر البعثة التجارية البرازيلية في القدس، وقال "إنه لا يوجد لدينا أصدقاء أفضل من شعب وحكومة البرازيل".

ومن المقرر أن تعمل الوكالة تحت إطار وزارة الخارجية البرازيلية، لكنها لن تكون ذات صفة دبلوماسية.

كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام برازيلية قولها إن افتتاح البعثة التجارية "مجرد خطوة سياسية" لإرضاء القاعدة المسيحية المتدينة في البرازيل المؤيدة للحكومة.

لكنها لن تصل إلى حد الإضرار بالعلاقات البرازيلية العربية، خاصة أن حجم الصادرات البرازيلية لإسرائيل يبلغ 0.17 في المئة، مقابل 4.8 في المئة إلى الدول العربية، وفق ما ذكر المصدر ذاته.

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