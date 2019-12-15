الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة فلامينغو

صحيفة الخليج الالكترونية

أقام فريق الهلال -صباح اليوم الأحد- تدريباته في الدوحة استعدادًا لمواجهة نادي فلامينغو البرازيلي الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الترجّي التونسي مساء أمس السبت بهدف دون مقابل.

أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الترجّي مرانًا استرجاعيًّا، بينما أدّى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا تخلّلته مناورة على جزء من الملعب.

ويعقد المدير الفني رازفان وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحفيًّا مساء الغد عند الساعة الـ5:30 مساءً في قاعة المؤتمرات باستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية.

بينما يؤدّي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم الغد، تحضيرًا للمباراة القادمة أمام فلامينغو البرازيلي.