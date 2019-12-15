ركن ثقافي لمخدرات جدة في معرض الكتاب

الخليج - سلمى الشهراني

تشارك مكافحة المخدرات بمحافظة جدة بركن ثقافي في معرض كتاب جدة في نسخته الخامسة لتثقيف زوار المعرض وتوعيتهم بأخطار المخدرات وتعريفهم بالدور الذي تقوم به الدولة في محاربة هذة الآفه .

وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز الذي أتاح الفرصة لمشاركة مكافحة المخدرات بمحافظة جده في هذا المعرض في كل عام وذلك لحرص سموه الكريم على توعية الزوار وتثقيفهم وإثراء الباحثين من زوار المعرض بعمل بحوث ومؤلفات تجسد مايشاهدون في ارجاء الركن الثقافي لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة وكذلك استفادة الزائر من الكتب التي تقدم على سبيل الإهداء لتوضح للزائر اخطار المخدرات والجهود التي تقوم بها الدولة في محاربتها .

وامد السبيعي ان الجناح التثقيفي يعرض عدد عينات من اخطر أنواع المخدرات لتوعية الزوار باشكالها وأحجامها وطرق ترويجها وليكن المواطن عين ساهرة يده بيد ادارة المخدرات لدرء خطرها خاص لفئة الشباب واضاف ” نحن نتقل بالمعرض التثقيفي حتى داخل المدارس لنشر وتوعية اكبر شريحة من الشباب كونهم مستهدفون ودورنا توعيتهم والمحافظة عليهم بتوجيهات من الحكومة الرشيدة .