مقتل متظاهر عراقي برصاص مسلحين موالين للمليشيات الإيرانية

صحيفة الخليج الالكترونية

أقدم أشخاص مجهولون مدعمون من المليشيات الإيرانية , على قتل الناشط العراقي محمد جاسم الدجيلي ,ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين.

وذكر مصدر في الشرطة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة “الدجيلي”، وأصابوه بإطلاقه في الظهر، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة صباح اليوم.

من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من “الدجيلي”، أن أحد أصدقائه كان برفقته، وأصيب كذلك في الحادثة، ولا يزال في المستشفى يتلقى العلاج.

ومن جانبهم، بين أقرباء “الدجيلي” أنه واظب منذ انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد، والمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد، على الحضور إلى ساحة التحرير، وعمل على تقديم المأكل والمشرب للمتظاهرين.