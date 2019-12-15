النصر يتصدر و #ضمك يحقق فوزه الثاني

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الخليج - حسن القبيسي
تصدر النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن حقق انتصاره السابع هذا الموسم على فريق التعاون بهدفين لهدف ، ليرتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة في المركز الأول ، وحل الوحدة ثانيا بعد أن تغلب على العدالة بهدفين دون مقابل ، وأصبح الفيصلي في المركز الخامس بعد أن كسب ضيفه الاتحاد بهدفين لهدف ، وواصل أبها نتائجه الجيدة وتغلب على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدفين ليصبح في المركز الـ 7 برصيد 17 نقطة ، وحقق الرائد فوزاً عريضاً على الشباب بـ 4 أهداف مقابل 3 .
وحقق ضمك ثاني فوز له هذا الموسم بعد أن كسب فريق الفيحاء بهدفين لهدف ورفع رصيده لـ 7نقاط في المركز قبل الآخير ، تاركاً المركز الآخير للفتح الذي خسر أمام الاتفاق بهدف دون مقابل ، ولم تشهد الجولة الـ 11ظهور فريقي الأهلي والهلال بسبب تأجيل مبارتهما لمشاركة الآخير في كأس العالم للأندية والمقامة حالياً بقطر .
ولازال لاعب الهلال كالورس إدواردو يتصدر قائمة الهدفين برصيد 8 أهداف يلية عبدالرزاق حمد الله “النصر” وكالورس أندريا” العدالة” بسبعة أهداف ، وبلغ عدد الأهداف المسجلة حتى نهاية الجولة الــ11 245 هدف بمعدل 2.85 للمباراة الواحدة ، وبيعتبر هجوم الهلال الأقوى حيث سجل هدف يليه التعاون بــ هدف ، فيما يعتبر دفاع الفتح الأضعف حيث تلقت شباكة 25 هدف وقبله الرائد بـ 23 هدف .
واحتسبت 25ركلة جزاء حتى نهاية الجولة الـ11 ، فيما ظهر الكرت الأحمر 17 مرة والأصفر 342 مرة ، وفيما يلي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :
1- النصر 23 نقطة
2- الوحدة 21 نقطة
3- الهلال 20 نقطة من 9 مباريات
4- الأهلي 20 نقطة من 10 مباريات
5- الفيصلي 20 نقطة
6-التعاون 19 نقطة
7- أبها 17 نقطة
8- الرائد 17 نقطة
9- الشباب 15 نقطة
10- الحزم 14 نقطة
11- الإتفاق 13 نقطة
12- الفيحاء 13 نقطة
13- الإتحاد 12 نقطة
14 العدالة 8 نقاط من 10 مباريات
15- ضمك 7 نقاط
16- الفتح 5 نقاط
مباريات الجولة الـ 12 :
الخميس 19/ 12
15:15 الفيحاء * الاتحاد
15:40 ابها * الشباب
17:35 العدالة * الصر
17:55 التعاون * الوحدة
19:50 الأهلي * ضمك
الجمعة 20 /12
17:35 الفتح * الحزم
السبت 21 /12
15:20 الرائد * الاتفاق
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