النصر يتصدر و #ضمك يحقق فوزه الثاني

الخليج - حسن القبيسي

تصدر النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن حقق انتصاره السابع هذا الموسم على فريق التعاون بهدفين لهدف ، ليرتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة في المركز الأول ، وحل الوحدة ثانيا بعد أن تغلب على العدالة بهدفين دون مقابل ، وأصبح الفيصلي في المركز الخامس بعد أن كسب ضيفه الاتحاد بهدفين لهدف ، وواصل أبها نتائجه الجيدة وتغلب على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدفين ليصبح في المركز الـ 7 برصيد 17 نقطة ، وحقق الرائد فوزاً عريضاً على الشباب بـ 4 أهداف مقابل 3 .

وحقق ضمك ثاني فوز له هذا الموسم بعد أن كسب فريق الفيحاء بهدفين لهدف ورفع رصيده لـ 7نقاط في المركز قبل الآخير ، تاركاً المركز الآخير للفتح الذي خسر أمام الاتفاق بهدف دون مقابل ، ولم تشهد الجولة الـ 11ظهور فريقي الأهلي والهلال بسبب تأجيل مبارتهما لمشاركة الآخير في كأس العالم للأندية والمقامة حالياً بقطر .

ولازال لاعب الهلال كالورس إدواردو يتصدر قائمة الهدفين برصيد 8 أهداف يلية عبدالرزاق حمد الله “النصر” وكالورس أندريا” العدالة” بسبعة أهداف ، وبلغ عدد الأهداف المسجلة حتى نهاية الجولة الــ11 245 هدف بمعدل 2.85 للمباراة الواحدة ، وبيعتبر هجوم الهلال الأقوى حيث سجل هدف يليه التعاون بــ هدف ، فيما يعتبر دفاع الفتح الأضعف حيث تلقت شباكة 25 هدف وقبله الرائد بـ 23 هدف .

واحتسبت 25ركلة جزاء حتى نهاية الجولة الـ11 ، فيما ظهر الكرت الأحمر 17 مرة والأصفر 342 مرة ، وفيما يلي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

1- النصر 23 نقطة

2- الوحدة 21 نقطة

3- الهلال 20 نقطة من 9 مباريات

4- الأهلي 20 نقطة من 10 مباريات

5- الفيصلي 20 نقطة

6-التعاون 19 نقطة

7- أبها 17 نقطة

8- الرائد 17 نقطة

9- الشباب 15 نقطة

10- الحزم 14 نقطة

11- الإتفاق 13 نقطة

12- الفيحاء 13 نقطة

13- الإتحاد 12 نقطة

14 العدالة 8 نقاط من 10 مباريات

15- ضمك 7 نقاط

16- الفتح 5 نقاط

مباريات الجولة الـ 12 :

الخميس 19/ 12

15:15 الفيحاء * الاتحاد

15:40 ابها * الشباب

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17:35 العدالة * الصر

17:55 التعاون * الوحدة

19:50 الأهلي * ضمك

الجمعة 20 /12

17:35 الفتح * الحزم

السبت 21 /12

15:20 الرائد * الاتفاق