معرض جدة الدولي للكتاب يرصد 124068 زائراً منذ انطلاقته

الخليج - سلمى الشهراني رصد معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة 124068 زائراً من مختلف شرائح المجتمع منذ انطلاقته وحتى مساء امس السبت ، وسط هوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والمشاركة الفاعلة محلياً وعربياً وعالمياً في ظل تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية . وغطى المعرض مشاركة ٤٠ دولة حول العالم حيث يتربع على مساحة تبلغ ٣٠،٠٠٠ متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة ، ملبياً لأذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي. يذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة ، فيما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض ، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية منوعة .

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