كتاب جدة يجمع بين الطرح الأدبي والإثراء المعرفي في برنامجه الثقافي

الخليج - سلمى الشهراني

تمكن البرنامج الثقافي ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، من الجمع بين الطرح الأدبي والإثراء المعرفي حيث تتعايش أكثر من 50 فعالية من ندوات ومحاضرات وأمسيات وورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات ، في موضوعات اجتماعية وثقافية إضافة لتقديم أفلاماً وثائقية تحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي .

وقدمت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع للدارة ندوة “حارة المظلوم بين الأسطورة والحقيقة” في مستهل البرنامج الثقافي لفعاليات معرض جدة الدولي للكتاب على المسرح الرئيسي للمعرض ، وعرف خلالها الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن سعد العرابي الحارثي ، بتاريخ حارة المظلوم بالمنطقة التاريخية بمحافظة جدة ، وسبب تسميتها بـ “حارة المظلوم” وما نقلته المصادر التاريخية التي تتحدث عن مدينة جدة وأحيائها على مر التاريخ .

كما جمعت “الأمسية الشعرية” الأولى في البرنامج الثقافي للمعرض الشعراء فايز ذياب ، وحسن عبده والتي حملت مواضيع ثقافية واجتماعية ووطنية إلى جانب تقديم الإدارة العامة للتعليم بجدة مسرحية “قلوب غضة” ، وندوة “مبادرات الترجمة ” ، و”الترجمة احتياجات واختيارات” بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال .

وحضي الكتَّاب والمثقفون بحضور ندوة “تجارب كتابية .. الألم ، الابتعاث” ، وندوة “تقنيات القراءة” ، و”من الحكاية إلى الرواية” ، في حين لخصت ورش العمل التي نظمها المعرض في “مفاتيح القراءة” ، و”قصص تحكى” ، و”الإعداد والتقديم” ، و”العلاج بالكتابة” ، و”المهارات الإبداعية في الترجمة” ، و”المونتاج” ، و”معايشة الفن” ، و”التساؤل الفلسفي” .

وتميزت نسخة معرض جدة للكتاب في هذا العام التي تعد الأميز والأكبر من نسخ المعرض السابقة ، بتنظيم المقهى الثقافي الذي استطاع أن يطرح موضوعات في جوانب ثقافية مختلفة بمشاركة عدد من الأكاديميين والكتَّاب والمثقفين ورجالات الأدب والإعلام ومنها : “التفرغ الثقافي” ، و”كيف نقرأ المسرحيات؟” ، و”كاريكاتورية الشعر العربي” ، و”كيف نقرأ التاريخ” ، و”تقنيات الرواية” ، و”رسم حر” ، و”لقد اصطدت قمراً” ، و”كيف نقرأ الفلسفة” ، و”مستقبل التسويق والإعلام الرقمي” .