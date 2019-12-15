عزاَم يقدم ورشة عمل عن الفنان ومعاناته

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الخليج - سلمى الشهراني
ضمن ورش العمل التي يحتضنها معرض الكتاب الدولي في جده قدم عزام الشثري ورشة عمل عن الفنان ومعاناته مع فنه وطرح عدد من التساؤلات منها ان الفنان يهدم نفسه حين يقتنع بأنّ عمله الفنّي نابع عن قدراته، سيعاني نرجسيّة النجاح، ويعذّبه إحباط الفشل.
وطرح خلال ورشته عدد من التساؤلات منها كيف يصبح الفنّان فنّانًا؟ ما علاقة الفنّ بالمعاناة؟ وعلاقة الفنّ بأسلوب حياة الفنّان؟ مالذي يدفن الفنّ؟ من أين يأتي إلهام الفنّان؟
بعد ذلك أجاب على أسئلة الحضور الذين ناقشوه عن ماطرحه خلال هذه الورشه.
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