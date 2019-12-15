شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعو طلاب وطالبات الثانوية مراجعة هذه المواد عبر «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية للاستفادة من قناة “عين دروس” التعليمية، التي تقدم مراجعات في العديد من المواد الدراسية، وذلك قبل انطلاق مارثون الاختبارات.

ووضعت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات القصيرة ” تويتر” الرابط الالكتروني الخاص بمراجعة المواد على موقع “يوتيوب” في (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) ومتابعة البث المباشر للإجابة عن أسئلة الطلاب مع المعلمين المتخصصين، من خلال الضغط (هنا).