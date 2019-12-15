شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن قصفه لمواقع فى معسكر النقلية داخل العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الجيش الليبى أعلن قصفه لمواقع فى معسكر النقلية داخل العاصمة. وكان طيران الجيش فى ليبيا قام بقصف مواقع قرب طريق المطار جنوب طرابلس، وكانت اشتباكات وقعت مساء أمس فى منطقة زاوية الدهمانى فى طرابلس بين ميليشيات تابعة لكتائب الوفاق.

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