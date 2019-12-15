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على بن فليس يعتزل العمل السياسى بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن على بن فليس ، رئيس حزب طلائع الحريات الجزائرى، اعتزاله العمل السياسى بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي.

 

وقال بن فليس في حفل لأعضاء حملته الانتخابية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة اليوم الأحد "قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري"، وأضاف "يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين". 

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وحل بن فليس في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، بعد أن حصل على 10.55% من الأصوات، بينما حصل الفائز على 58.15%.

 

وسبق لعلي بن فليس، وهو رئيس وزراء سابق والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطنى، أن ترشح للرئاسة مرتين من قبل عامى 2004 و2014 وخسر فى المرتين.

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