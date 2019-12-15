شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف هواوي الجديد Mate 30 Pro دون جوجل وخرائطه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعد هاتف هواوي Mate 30 Pro الذكي مختلفا فريداً من نوعه، إذ رغم أنه يعمل بنظام أندرويد، إلا أنه دون خدمات جوجل المعروفة مثل البريد الإلكتروني “جي ميل”.

ويأتي ذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي، التي تلزمها بيع هواتفها الجديدة بدون تطبيق GMail أو خرائط Google أو منصة التطبيقات Play Store، وبالنسبة لبعض خدمات Google، هناك بدائل مباشرة من هواوي، بينما يحتاج البعض الآخر إلى اللجوء إلى خدمات من شركات أخرى.



ويرحب جهاز Mate 30 Pro في البداية بمستخدمه الجديد بطلب التسجيل باستخدام “هوية هواوي” “Huawei ID”، وهي بديل لحساب جوجل.

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وتشمل بدائل هواوي تطبيق Gallery، الذي يحل محل منصة تطبيقات جوجل Play، وهواوي Cloud لتخزين الصور عبر الإنترنت، وهواوي Health لجمع ومزامنة المعلومات الصحية، ومتجر هواوي لشراء منتجات المؤسسة.

وتبدو قائمة “التطبيقات المقترحة” للتثبيت التلقائي في أول مرة يتم فيها تسجيل الدخول إلى تطبيق Gallery عشوائية بعض الشيء، ومنها تطبيقان للاستماع إلى الراديو وتطبيق للطقس ولعبة سوليتير والتطبيق البريد الإلكتروني GMX.

وتكمن المشكلة الأساسية في تطبيق Gallery عند بدء تشغيل هاتفMate 30 Pro الجديد في عدم توافر مجموعة تطبيقات مثل فيسبوك وإنستاجرام و”واتس آب” وماسنجر، وبعد ذلك يقع المستخدم في حيرة حول تطبيق الخرائط، الذي يتعين تحميله على الجهاز.

ولا يمكن تنزيل لعبة “Candy Crush” الشهيرة، ولكن يمكن تحميل التطبيق الشبيه “Candy Crush Mania”، علاوة على عدم توافر خدمات بث الموسيقى سبوتيفاي وأبل Music، لكن هناك تطبيقات من متاجر الإنترنت Amazon وAbout You، ومحرك البحث عن الأسعار Idealo وتطبيق طباعة الصور Cewe.