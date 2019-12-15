شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد في نفود السر بـ«الدوادمي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق التقلبات الجوية على شمال الدوادمي اليوم الأحد، تمثلت في هطول أمطار وتساقط للبرد. المقطع التقطه المصور محمد العتيبي ووثق من خلاله تساقط كثيف للبرد في نفود السر شمال محافظة الدوادمي. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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