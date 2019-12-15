الإمارات تعلن عن تقدم في برنامجها النووي

اسماء السيد - قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الاحد أنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل.
وكتبت المؤسسة على حسابها في تويتر "نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020".
وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية انه تم انجاز "89 بالمئة من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية"، بواقع 93 بالمئة في المفاعل الثاني، و83 بالمئة في المفاعل الثالث، و72 بالمئة في المفاعل الرابع.
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