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تكليف السفيرة سامية بيبرس بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفيرة سامية بيبرس ، بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة، من حيث متابعة الأزمات في دول الوطن العربي وتزويد صانعي القرار السياسي في الأمانة العامة ، ومندوبيات الدول الأعضاء بالمعلومات والتقارير والنشرات ذات الصلة بتلك الأزمات .

إلى جانب كيفية التعاطي ووضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات بما في ذلك آليات الإنذار المبكر ، إلى جانب التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجالي حفظ وبناء السلام .

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وأعربت السفيرة بيبرس في تصريح لها اليوم، عن سعادتها بهذا المنصب وأملها في أن يسهم في تعزيز دور الجامعة العربية في عمليات حفظ السلام الأممية .

 

 

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