شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يزور البحرين غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ديوان ولى العهد البحرينى ، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون فى مقدمة مستقبلى عمران خان، رئيس وزراء باكستان الإسلامية ، لدى وصوله إلى مملكة البحرين غدا الاثنين فى زيارة رسمية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم ، لتعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وذكرت الوكالة أن ديوان ولى العهد ينتهز هذه المناسبة للترحيب بضيف البلاد، عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، متمنياً لدولة رئيس وزراء باكستان ومرافقيه طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.
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