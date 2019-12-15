شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: محكمة لميليشيات الحوثى تقضى بإعدام 4 يمنيين لتواصلهم مع دعم الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن محكمة لميليشيات الحوثي قضت بإعدام 4 يمنيين بتهمة التواصل مع تحالف دعم الشرعية. وكانت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأربعاء أفادت بمقتل قياديين من ميليشيات الحوثى ومرافقيهم جراء قصف جوى ومدفعى فى محافظتى صعدة شمالى اليمن، وتعز جنوبى صنعاء.

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