شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اغتيال الناشط العراقى حقى إسماعيل على يد مسلحين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها أن مسلحون مجهولون قامو بإغتيال الناشط العراقى حقي إسماعيل العزاوى فى بغداد. يذكر أن مجلس الأمن الدولى، طالب السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التى يتعرض لها المتظاهرون فى البلاد، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء. Advertisements وأعرب المجلس عن "قلقه حيال تورط جماعات مسلحة فى عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" فى العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق. يشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهى هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: اغتيال الناشط العراقى حقى إسماعيل على يد مسلحين فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.