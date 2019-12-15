"أرامكو السعودية" تنضم لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة الأربعاء

طارق خالد/ الخليج 365

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغلة للبورصة المحلية، تمديد فترة مزاد الإغلاق، الثلاثاء المقبل، 10 دقائق إضافية، بالتزامن مع انضمام شركة أرامكو السعودية إلى مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسواق الناشئة، الأربعاء.

وحسب البيان الصادر عن الشركة، الأحد، سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلا من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لعشرين دقيقة (بدلا من 10 دقائق).

بالتالي، تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 ت.غ) وتنتهي الساعة 15:20 بالتوقيت المحلي (12:20 ت.غ)، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 15:20 وتنتهي الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، وذلك فقط الثلاثاء.

Advertisements

وبدأ تداول وإدراج سهم شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الأربعاء الماضي. وأصبحت أكبر شركة مدرجة، مُزيحة شركة "أبل".

وطرحت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمئة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمئة للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).

وأصبح اكتتاب الشركة أكبر طرح أولي في العالم متفوقا على شركة "علي بابا" الصينية، البالغ طرحها 25 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.