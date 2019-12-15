تحالف سعودي صيني يفوز بتركيب عدادات ذكية بالمملكة بقيمة 2.55 مليار دولار

طارق خالد/الخليج 365

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، محتكر الخدمة في البلاد، على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي في المملكة.

وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية "تداول"، الأحد، تبلغ تكلفة المشروع 9.56 مليارات ريال (2.55 مليار دولار).

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وقالت الشركة إن الجهة المنفذة هو تحالف سعودي صيني، يضم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للإنشاءات، السعوديتين، إضافة لفرع شركة تشاينا إلكترك باور إكويبمنت آند تكنلوجي المحدودة الصينية.

وذكرت الشركة أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.

والشركة السعودية للكهرباء، مملوكة بنسبة 81.22 بالمئة من الحكومة، بواقع 74.3 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، و6.92 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.