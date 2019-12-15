فاطمة الغامدي توقع كتاب الارشاد النفسي

سلمى الشهراني تقدم الكاتبة فاطمة صالح الغامدي، 15 توصية لكل مهتم بمجال الإرشاد،وتكشف عن التقنيات الحديثة والتصورات الخاطئة للمرشد، عبر كتابها “الإرشاد النفسي المدرسي.. رؤية جديدة لمستقبل واعد “، الذي توقعه للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل على منصة معرض جدة الدولي , حيث تناول الكتاب عدة محاور ومن اهمها توصيف جديد للإرشاد النفسي المدرسي، وتربطه برؤية الوطن 2030 ، التقنيات الحديثة، الفارق بين الارشاد والعلاج، أهداف وخصائص الارشاد، مناهج واستراتيجيات، الارشاد النفسي في واقعنا، والتصورات الخاطئة عن المرشد النفسي، قبل أن تصل لرصد أهم وأبرز التوصيات. وتعترف المؤلفة أن وسائل التواصل الاجتماعي عقدت مهمة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالإرشاد النفسي المدرسي وجعلتها أشبه بالسير على الأشواك

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