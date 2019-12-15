بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 25 لحساب المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج “حساب المواطن”، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 . وقال البرنامج عبر تويتر: “حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية” على الرابط: http://ca.gov.sa والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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