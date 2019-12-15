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ضبط مقيمَيْن تورطا في توزيع الدجاج الفاسد بمكة

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة من الإطاحة، أمس، بوافدين يمارسان توزيع الدجاج منتهي الصلاحية، في حي العزيزية، حيث بلغ مجموع ما وزعاها ألفي دجاجة فاسدة.

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وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية الموحدة، يفيد بوجود ثلاث سيارات تعمل على توزيع دجاج فاسد في حي العزيزية بمكة المكرّمة، وبعد مباشرة الموقع، تم ضبط المقيمَيْن وهما يوزعان الدجاج منتهي الصلاحية.

وقالت مصادر إن مجموع الدجاج الفاسد بلغ نحو 2000 دجاجة فاسدة، حيث كان المقيمان يقومان بإنزالها وترحيلها لسيارتين بحي العزيزية.

وتم ضبط المقيمَيْن، وإحالة كامل المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة بحكم الاختصاص.

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