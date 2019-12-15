دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تسطير على 74% من سوق هواتف الجيل الخامس 5G

تقرير IHS Markit يُشير إلى سيطرة مطلقة من سامسونج على سوق هواتف الجيل الخامس 5G حول العالم في الربع الثالث.

ذكرت دراسة IHS Markit أن شركة سامسونج فرضت سيطرتها على سوق الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس خلال الربع الثالث من العام 2019، ويأتي ذلك بعد شحن الشركة نحو 3.2 مليون هاتف خلال تلك الفترة من إجمالي 4.3 مليون هاتف أطلقتها جميع الشركات حول العالم.

يأتي تفوق سامسونج كتعزيز لتفوقها بالربع الثاني الذي شهد بداية إطلاق هواتف الجيل الخامس، والذي شهد بيعها 1.5 مليون هاتف.

ويُعزى التفوق الواضح إلى مبيعات جالكسي نوت 10 بلس 5G والتي ساهمت بنحو 1.6 مليون من إجمالي مبيعات الشركة في هذا السوق، بجانب هاتف A9 5G من الفئة المتوسطة، وهاتف الشركة القابل للطي جالكسي فولد.

وبهذه المبيعات، فإن الشركة الكورية أصبحت تسيطر على 74% من سوق الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس حول العالم بفارق شاسع.

لكن رغم هذا التفوق الواضح، إلا أن ذلك يمثل تراجع عن الربع الثاني الذي شهد سيطرة سامسونج على نسبة 83% من سوق الجيل الخامس، وذلك كونه شهد دخول إل جي، شاومي، وأوبو في ذلك الوقت، لكن مع الربع الثالث فإن شركات مثل فيفو تحاول الدخول بقوة في السوق.

إل جي تلحقها والشركات الصينية تتصدرها فيفو

تأتي إل جي الكورية الأخرى بالمرتبة الثانية في السوق بنسبة 10% بشحنها 300 ألف هاتف بالربع الثاني و400 ألفًا بالثالث.

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فيما تلحقها فيفو الصينية بالمرتبة الثالثة ببيعها 400 ألف هاتف بالربع الثالث فقط، والذي شهد بداية دخولها لسوق الجيل الخامس.

أما هواوي، فقد حلت في التصنيف الرابع من حيث حصتها في سوق هواتف الجيل الخامس بشحنها حوالي 100 ألف هاتف في الربع الثالث وبنسبة 3%، ثم تبعتها أوبو التي باعت 100 ألف هاتف خلال الربع الثالث، ثم جاءت شاومي بنفس المبيعات لكن حصتها كانت أقل من خلال تحقيق 2% من المبيعات.

يُشار أن شبكات الجيل الخامس قد بدأت متأخرًا بالعمل في الصين، لذلك ربما يشهد الربع الرابع من 2019 تغييرات كبيرة.

المصدر:

IHS

التدوينة سامسونج تسطير على 74% من سوق هواتف الجيل الخامس 5G ظهرت أولاً على عالم التقنية.