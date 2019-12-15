دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف جديد من Oppo بكاميرة ثلاثية وشاشة بحجم6.5 إنش في TENAA ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno3 قبل نهاية هذا العام، وإلى جانب هواتف Reno3 رصد إصدار جديد من الشركة في قاعدة بيانات TENAA بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع كاميرة ثلاثية.

يظهر هاتف Oppo الجديد في تسريبات TENAA بنموذج رقم PDBM00، حيث تشير التوقعات إلى أنه أحد إصدارات الشركة المتوسطة من الهواتف الذكية.

ويتميز هاتف Oppo الجديد بحجم 6.5 إنش، كما يضم كاميرة بإعدادات ثلاثية ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً تتميز شاشة الهاتف بنتوء القطرة علوي للكاميرة الأمامية.

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وتأتي الكاميرة الثلاثية في الجهة الخلفية بتصميم رأسي مع فلاش LED في الزاوية اليسرى، كما يتميز هذا الإصدار بقياسات 163.9 في 75.5 في 8.3مم، ويضم زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، كما يأتي زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4230 mAh، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، والإتصال بشبكات LTE، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار قريباً.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف جديد من Oppo بكاميرة ثلاثية وشاشة بحجم6.5 إنش في TENAA ظهر على التقنية بلا حدود.