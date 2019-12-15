شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يواصل استفزازه للدول العربية.. افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ، فوزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة. Advertisements وأوضحت الوكالة ، أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من المفاوضات التعاون العسكرى بين البلدين، والتى بدأت منذ أواخر نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تميم يواصل استفزازه للدول العربية.. افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بالدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.