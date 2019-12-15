شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يشارك فى صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد صلاة الظهر اليوم، صلاة الجنازة فى مسجد الملك فيصل بالشارقة، على روح الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان القاسمى الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانبه كلا من سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة على الفقيد كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمى رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية، وعدد من أعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

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