شكرا لقرائتكم خبر عن تيار المستقبل اللبنانى: رؤية الحريرى بتشكيل حكومة تكنوقراط لن تتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى، أن رؤيته لمواصفات الحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغير، وأنه يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) حتى تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية التى يشهدها لبنان حاليا.

ونقلت (مستقبل ويب) - البوابة الرقمية الناطقة بلسان تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري عن مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية - أن الحريري في حال إعادة تكليفه بمنصب رئيس الحكومة فإنه سيعمل على تشكيل فريق عمل متكامل من أصحاب الاختصاص والخبرة.

وذكرت أن كتلة المستقبل النيابية (نواب تيار المستقبل) ستؤكد هذا التوجه الذي يتبناه الحريري، في الاستشارات النيابية الملزمة المقرر أن تُجرى غدا في قصر بـ (عبدا) الجمهوري.

يشار إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ستُجرى غدا.. حيث ستتوجه التكتلات النيابية والنواب المستقلون لإعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون ترشيحاتهم لمن يترأس الحكومة المقبلة، ليتم تكليف الاسم الذي يحظى بالأغلبية النيابية والميثاقية (التوافق الطائفي) اللازمة بتأليفها.

ويعد سعد الحريري هو الاسم الأكثر ترجيحا للتكليف برئاسة الحكومة الجديدة، على الرغم من أن معظم التكتلات النيابية لم تعلن - حتى الآن - عن موقفها الرسمي إزاء تسمية الحريري من عدمه رئيسا للوزراء.

وبينما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده إعادة تولي سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وأن كتلته النيابية (التنمية والتحرير) ستسمي الحريري أو من يختاره لهذا المنصب، فإنه من غير المرجح أن يقوم نواب التيار الوطني الحر - الذي دخل في اشتباك سياسي عنيف مؤخرا مع الحريري - بتسميته رئيسا للوزراء، فيما يُنتظر أن تعلن بقية التكتلات النيابية الأخرى موقفها اليوم وصباح غد من الاستشارات النيابية والاسم الذي ستختاره لرئاسة الحكومة الجديدة.