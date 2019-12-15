شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسو موانئ: إغلاق 5 موانئ نفط فى شرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة من مهندسي الموانئ لرويترز، إن خمسة موانئ نفطية في شرق ليبيا أُغلقت اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن الإنتاج لم يتأثر لأن الخام ظل يتدفق إلى صهاريج التخزين بالموانئ.

الموانئ التي أغلقت هي الزويتينة والبريقة والسدرة ورأس لانوف والهروج، وجميعها في منطقة الهلال النفطي بليبيا. وأضاف المهندسون أن ناقلات تنتظر إعادة فتح الموانئ قبالة السواحل.