شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة فى العراق تنفى عودة "داعش" إلى حوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق اللواء تحسين الخفاجى، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات من قبل عناصر عصابات "داعش" وعودتها إلى وادى حوران فى الأنبار.

وقال الخفاجي - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "القوات الأمنية متواجدة في وادي حوران وكذلك في مناطق جبال حمرين، وتنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، بناء على المعلومات الاستخبارية".

وأضاف أن "القوات الأمنية تعمل على ملاحقة الدواعش، إضافة إلى أنه تأسر عدداً منهم، وتقتل عدد آخر"، مؤكداً أنه "لا صحة لتهديد داعش أو عودتها".

وتابع أن "هذه الأنباء مجرد دعايات ترسل من قبل التنظيمات الإرهابية، هدفها إعادة نشاطهم وتواجدهم كما كان في السابق"، مشيرا إلى أن "جميع قطعاتنا الأمنية متواجدة، ولا توجد ثغرة واحدة، أو مكان في الصحراء يضم هؤلاء الإرهابيين".

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