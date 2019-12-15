شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. الإطاحة بشخصين امتهنا تحطيم زجاج المركبات وسرقة محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من الإطاحة بشخصين متهمين بتحطيم زجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مستخدميْن الحجارة لتنفيذ فِعلتهم وسرقة ما بداخلها من أشياء ثمينة بحي الخضراء والمعيصم.

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وتفصيلاً، تَلَقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، عدة بلاغات من سكان حي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، نتيجة تحطيم مجهولين لزجاج سياراتهم، كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحذيرية خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها أن عصابة تُحطّم زجاج المركبات، وتسرق الأشياء الثمينة داخلها وذلك في أحياء المعيصم والخضراء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.

ولا يزال مركز شرطة المعابدة يُجري التحقيقات مع المتهمين بتلك السرقات، وتم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهما، تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.