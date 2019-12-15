على مدار سنوات.. مُسن يوزع المشروبات الساخنة مجاناً على رواد مسجد قباء (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لمسن من أهل المدينة المنورة يقوم بتوزيع المشروبات الساخنة مجاناً بالقرب من مسجد قباء. وأظهرت الصور المسن جالساً وبجانبه عدد من “الترامس”، ويعمل على صبّ الشاي والقهوة في أكواب ورقية وتوزيعها على العابرين وزوار مسجد قباء. وأوضح متداولو الصور أن المسن يقوم بهذا العمل منذ سنوات، في موقع ثابت على طريق السنة الرابط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، داعين له بالأجر والمثوبة من المولى عز وجل. Advertisements

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