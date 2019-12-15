اخبار الخليج

استدعاء 77 ألف نشافة ملابس بسبب احتمالية نشوب حريق

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 77 ألف نشافة ملابس بسبب احتمالية نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، 77.364 نشافة ملابس “ARISTON / INDESIT”، موديلات 2004 – 2015.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

Advertisements

وطالبت الوزارة، المستهلكين التحقق من شمولية النشافة من خلال رابط التحققhttp://recalls.sa ، وإزالة القابس الكهربائي والتوقف عن استخدام النشافة، ومن ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 77 ألف نشافة ملابس بسبب احتمالية نشوب حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا