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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 77 ألف نشافة ملابس بسبب احتمالية نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، 77.364 نشافة ملابس “ARISTON / INDESIT”، موديلات 2004 – 2015.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.
وطالبت الوزارة، المستهلكين التحقق من شمولية النشافة من خلال رابط التحققhttp://recalls.sa ، وإزالة القابس الكهربائي والتوقف عن استخدام النشافة، ومن ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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