شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 77 ألف نشافة ملابس بسبب احتمالية نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، 77.364 نشافة ملابس “ARISTON / INDESIT”، موديلات 2004 – 2015.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

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وطالبت الوزارة، المستهلكين التحقق من شمولية النشافة من خلال رابط التحققhttp://recalls.sa ، وإزالة القابس الكهربائي والتوقف عن استخدام النشافة، ومن ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.