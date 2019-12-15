شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع استمرار الحالة الماطرة على الرياض والشرقية.. وموجة برد نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تستمر الحالة الماطرة التي تأثرت بها المنطقة الشرقية والرياض لمدة ثلاثة أيام أخرى.
وقال “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: إنه “متوقع استمرار الحالة الممطرة على الرياض بما فيها العاصمة والمنطقة الشرقية هذا اليوم الأحد ولمدة 3 أيام -إن شاء الله”.
وأضاف: أن الحالة “تمتد إلى مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية ودول الخليج وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى”، مشيرًا إلى أنه “تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع”.
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