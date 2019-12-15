شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المواصفات»: ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 66% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن نسبة السلع المطابقة للمواصفات ارتفعت إلى 66.79% بزيادة قدرها 4.79% مقابل 10.010 عينات بواقع 30.030 وحدة للعينات المسحوبةالعام المنصرم.
كما كشف تقرير أخير للهيئة عن اختبار نحو 8.913 عينة لمختلف أنواع المنتجات في مختبرات الهيئة، وتبين أن 2.735 عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، في حين ارتفع عدد المصانع والشركات الحاصلة على علامة الجودة إلى 450 شركة ومصنعاً، وأن هناك ارتفاعاً أيضاً في معدل رضا المصنعين عن خدمات الهيئة بنسبة 53.4% – وفقاً لـ”الوطن”-.
وأوضحت أن مجال المطابقة، شهد خلال العام الماضي إصدار وتحديث 10 لوائح فنية وزيارة 50 مصنعاً لسحب عينات لمتابعة برامج كفاءة استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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