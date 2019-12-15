«هيئة المواصفات»: ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 66%

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن نسبة السلع المطابقة للمواصفات ارتفعت إلى 66.79% بزيادة قدرها 4.79% مقابل 10.010 عينات بواقع 30.030 وحدة للعينات المسحوبةالعام المنصرم.

كما كشف تقرير أخير للهيئة عن اختبار نحو 8.913 عينة لمختلف أنواع المنتجات في مختبرات الهيئة، وتبين أن 2.735 عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، في حين ارتفع عدد المصانع والشركات الحاصلة على علامة الجودة إلى 450 شركة ومصنعاً، وأن هناك ارتفاعاً أيضاً في معدل رضا المصنعين عن خدمات الهيئة بنسبة 53.4% – وفقاً لـ”الوطن”-.

وبينت الهيئة أنه تم اعتماد 348 مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، كما تم تحديث وتعديل وترجمة 769 مواصفة قياسية سعودية، إضافة إلى وجود 285 مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيداً لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية، وتم تأكيد تطبيق «آلية عمل منظومة الفرق الفنية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية» وتضم الفرق الفنية في عضويتها 331 عضواً موزعين على 36 فريقاً فنياً، وموزعة على القطاعات الفنية الحكومية والعلمية والبحثية الخاصة. وتماشياً مع التوجهات العالمية في مجال أنشطة التقييس، استمرت الهيئة في تفعيل دور إدارة مواصفات الخدمات، والتي تستهدف رفع مستوى جودة وكفاءة الأداء عند تقديم مختلف الخدمات في ظل ما تمثله الخدمات بالمملكة في الوقت الراهن ما بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي.

وأوضحت أن مجال المطابقة، شهد خلال العام الماضي إصدار وتحديث 10 لوائح فنية وزيارة 50 مصنعاً لسحب عينات لمتابعة برامج كفاءة استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.