لهذا السبب.. لا ترموا الأكياس الصغيرة التي تجدنوها في علب الأحذية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكياس السيليكا الصغيرة التي نجدها في أغلب المنتجات الجديدة كالملابس والأحذية والحقائب ونسارع إلى رميها لها فوائد كثيرة قد تصدمك، فهي إضافة إلى قدرتها على امتصاص الرطوبة، لها استخدامات أخرى كثيرة .



لذلك لا ترموها ...

1- إذا سقط هاتفكم الجوال في الماء، لا تقلقوا، يكفي أن تفتحوه وتسحبوا شريحة الخط والبطارية ومن ثم تضعونه في علبة مع عدد من هذه الأكياس الصغيرة، وخلال أيام تكون المشكلة قد حلت.

2- الحفاظ على الأوراق الهامة والصور او البطاقات القديمة بعد أن تجدونها ملتصقة ببعضها، يكفي وضعها مع القليل من اكياس السيليكا حتى تسحب منها الرطوبة وتسمح بتفريقها عن بعضها بسهولة ومن دون أن تتمزق.

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3- إذا سقطت الكاميرا الخاصة بكم في الماء، بات تجفيفها سهلاً بواسطة هذه الأكياس الذي تمتص الرطوبة بسرعة وتنقذها من التلف.

4 - إذا أردتم حماية الفضيات والمجوهرات وأي معدن آخر، ضعوا كيساً منها في علبة التخزين الخاصة بكم وستحفظها وتمنع الصدأ عنها أو بهتان لونها بسبب الرطوبة.

5 - التخلص من الرطوبة على الزجاج الأمامي من سيارتكم، والتي تمنعكم من الرؤية بسهولة يكفي وضع بعض من أكياس السيليكا على اللوحة الأمامية للسيارة حتى تسحب الرطوبة وتقودون بأمان.

6 - حماية الملابس، انشروا بعض هذه الأكياس داخل الخزائن لمنع الرطوبة عنها والمحافظة عليها.

7 - تجفيف الزهور بسرعة، بات الأمر أسهل عبر إضافة تلك الأكياس إلى الباقة.

8 - المحافظة على حقائب السفر، هذه الاكياس تقوم بالمهمة بنجاح.