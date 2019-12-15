عصير خارق يفتت الدهون بسهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن هدف كل إمرأة هو الحصول على جسم مثالي و ممشوق كجسم عارضات الأزياء و جسم خالي من أي دهون و شحوم.



وسوف نقدم لكم اليوك عصير طبيعي فعال للمساعدة على القضاء على محتلف الدهون و الشحوم و إذابتها بطريقة فعالة، مع الذكر أن هذا العصير لذيذ الطعم و كيب المذاق.

طريقة تحضيره هي كالتالي:

– ثمرة كيوي واحدة

– كوب واحد من عصير الأناناس بدون سكر

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– ملعقة من عصير الليمون الطازج

– مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

أولا: قوموا بتقشسر الكيوي و تقطيعه إلى قطع صغيرة

ُثانيا: وضع عصير الأناناس في المخلاط الكهربائي.

ثالثا: إضافة مكعبات الثلج إلى المخلاط مع الخلط جيدا.

رابعا: إضافة الكيوي إلى الخلاط الكهربائي.

خامسا: إضافة عصير الليمون إلى الخلاط مع الخلط الجيد حتى تمتزج جميع المكونات.

يجب المداومة على شرب هذا العصير بصورة سريعة و آامنة جيث سيمنحكم الكثير من الفيتامينات و الطاقة.