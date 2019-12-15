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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصير خارق يفتت الدهون بسهولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إن هدف كل إمرأة هو الحصول على جسم مثالي و ممشوق كجسم عارضات الأزياء و جسم خالي من أي دهون و شحوم.
وسوف نقدم لكم اليوك عصير طبيعي فعال للمساعدة على القضاء على محتلف الدهون و الشحوم و إذابتها بطريقة فعالة، مع الذكر أن هذا العصير لذيذ الطعم و كيب المذاق.
طريقة تحضيره هي كالتالي:
– ثمرة كيوي واحدة
– كوب واحد من عصير الأناناس بدون سكر
– ملعقة من عصير الليمون الطازج
– مكعبات ثلج
طريقة التحضير:
أولا: قوموا بتقشسر الكيوي و تقطيعه إلى قطع صغيرة
ُثانيا: وضع عصير الأناناس في المخلاط الكهربائي.
ثالثا: إضافة مكعبات الثلج إلى المخلاط مع الخلط جيدا.
رابعا: إضافة الكيوي إلى الخلاط الكهربائي.
خامسا: إضافة عصير الليمون إلى الخلاط مع الخلط الجيد حتى تمتزج جميع المكونات.
يجب المداومة على شرب هذا العصير بصورة سريعة و آامنة جيث سيمنحكم الكثير من الفيتامينات و الطاقة.
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