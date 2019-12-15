33 مليون كوب شاي استهلاك المسافرين على متن «الإمارات» سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت طيران الإمارات وديلما، التي تتخذ من سريلانكا مقراً لها، بمرور 27 عاماً على شراكتهما مع المسافرين على ارتفاع 40 ألف قدم، حيث تم تنظيم جلسة حصرية تقديراً للشاي السيلاني على إحدى طائرات الإمارات الإيرباص A380.

وأقيمت الجلسة الأولى من نوعها في الصالون الجوي لطائرة الإمارات A380 بحضور ديلان فرناندو الرئيس التنفيذي لشاي ديلما وميريل فرناندو مؤسس الشركة قبيل اليوم العالمي للشاي الذي يحتفل به يوم 15 ديسمبر /كانون الأول من كل عام.

وتجمع طيران الإمارات وديلما شراكة طويلة قدمتا خلالها أفضل أنواع الشاي في الأجواء وصالات الناقلة حول العالم. وتقدم طيران الإمارات حالياً 12 نوعاً من شاي ديلما تلبي مختلف أذواق العملاء بما في ذلك توليفة شاي أعدت خصيصاً للناقلة.

وقالت دارين بوت، نائب رئيس التموين في طيران الإمارات: «إن التزامنا تجاه توفير تجربة طعام عالمية المستوى في الأجواء تبدأ من نوعية المكونات التي نختارها وصولاً إلى المشروبات التي نقدمها. ويسرنا أن نقدم شاي ديلما للمسافرين منذ 27 عاماً حرصاً منا على توفير تجربة فريدة لهم».

واستمتع المسافرون خلال الجلسة على رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 31» بعرض للذواقة العالمي توميك مالك، الذي أتاح أمام الحضور الفرصة لتذوق توليفة شاي ديلما الخاص Dilmah Elixir Breeze.

وقال ديلان فرناندو، الرئيس التنفيذي لشركة شاي ديلما: «واصلنا هذه اللحظات الفريدة من خلال تجارب لا تشترى بالمال مثل جلسة حصرية تقديراً للشاي على ارتفاع 40 ألف قدم».

وتحرص طيران الإمارات على استخدام أفضل المنتجات في الأجواء من خلال شراكاتها العالمية طويلة الأجل ودعم الموردين والحرفيين المحليين. وتطورت علاقة الناقلة بشاي ديلما منذ بدايتها في عام 1992، واليوم تنشر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم علامة ديلما التجارية فيما يزيد على 140 وجهة عبر قارات العالم الست.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين سنوياً 33 مليون كوب من شاي ديلما من ضمن قائمة خاصة متاحة في جميع الدرجات. ويعد شاي طيران الإمارات الخاص الأبرز من بين جميع الأصناف، ويقدم لمسافري الدرجة الأولى حصرياً. ويأتي هذا النوع من الشاي من مصدر واحد ويصنع من نبتة Flowery Broken Orange Pekoe التي تنمو في منطقة دومباجاستالاوا في ولاية نوالابيتيا السريلانكية. ويتضمن هذا الشاي المميز أيضاً القليل من زهرة «ماري غولد» وبذور القرطم، بالإضافة إلى عطر الورد ونكهة اللوز والزنجبيل التي تجسد نكهات الشرق الأوسط.

وتختار طيران الإمارات أنواع الشاي التي تقدمها بحسب تفضيلات الركاب، وتحرص على تلبية جميع الأذواق حيث توفر الشاي مع النعناع والليمون كما تحرص على استطلاع أحدث الاتجاهات في هذا المجال. ومع تركيز العديد من المسافرين على اتباع نظام حياة صحي أكثر، أطلقت الناقلة مؤخراً أصنافاً جديدة من الشاي في صالاتها الخاصة في المطارات تحتوي على نكهات الكركم وجوز الهند والفانيلا مع خصائص مضادة للأكسدة.

ويعد شاي ديلما السيلاني الأسود الأكثر طلباً في الدرجة السياحية، في حين يفضل مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الشاي المغربي مع النعناع وشاي الفطور الإنجليزي. وتقدم الناقلة 6 أصناف من الشاي في درجة رجال الأعمال وفي صالاتها الخاصة في المطارات و12 نوعاً من الشاي في الدرجة الأولى.