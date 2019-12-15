شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة البلديات والنقل بأبوظبي تُنفذ أكبر لوحة فسيفساء في العالم لصورة رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وسيف عبد القادر النعيمي المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للفعاليات (إمارات إيفينت)، مذكرة تعاون لتوثيق التعاون بين دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للفعاليات، وذلك لتنفيذ مشروع يستهدف تصميم وتنفيذ وتركيب لوحة فسيفساء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل هذه اللوحة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة فسيفساء في العالم.

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