اليوم العالمي للشاي.. تقاليد عريقة وحفلات رسمية واستقلال أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفي العالم في مثل هذا اليوم (15 ديسمبر من كل عام) باليوم العالمي للشاي؛ المشروب الأكثر حضوراً على موائد مئات الملايين بأنواعه المختلفة.

وبينما كان الشاي قديماً كنزاً لشيوع فوائده العلاجية عند بداية استخدامه، وأحد العلامات المميزة للحياة المترفة و«الكماليات»، وظل في منافسة قوية مع القهوة والشكولاتة لقرون عديدة، فإنه أصبح اليوم المشروب المفضل «للفقراء» والأغنياء على حد سواء، فما من مقهى شعبي بسيط ولا مطعم فاخر إلا ويقدم الشاي بمذاقاته المتنوعة.

بدأ أول احتفال عالمي بالشاي في نيودلهي في الهند عام 2005، وتم تنظيم احتفالات لاحقة في سريلانكا في 2006 و2008، ثم توسعت دائرة الاحتفاء به في أكثر الدول المنتجة له مثل بنجلادش ونيبال وفيتنام، وإندونيسيا وكينيا وماليزيا وأوغندا وتنزانيا. في عام 2015، تبنّت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الاحتفاء بهذه المناسبة، بهدف جذب انتباه الحكومات والأفراد إلى التأثير العالمي لتجارة الشاي في العمال والمزارعين، وتم ربطه بالمطالبات بتقديم الدعم لسعره والتجارة العادلة به.

عرف العالم شجرة الشاي في الصين، فهي أول من زرعه وصنعه، ووصل إلى عالمنا العربي في القرن السابع عشر. وإلى جانب النوع التقليدي منه (الشاي الأحمر)، والذي يعد الأكثر شهرة وتناولاً، هناك عدة أنواع أخرى منها الأخضر، والشاي الخاص بالأعشاب، والأبيض، وأنواع أخرى من الشاي الصيني أشهرها «الأولونج» المعروف بفوائده في تسريع عملية الأيض، وكبح الشعور بالجوع.

وبحسب العديد من الدراسات الطبية، يحتوي الشاي على عدة فوائد صحية؛ نظراً لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والكافيين، وحمض الأسكوربيك، إضافة إلى أنه غني بمادة «التانيين»، لذلك يسهم في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الشيخوخة، ويفيد لضبط معدلات ضغط الدم والسكري، والتخلص من الدهون، وتحسين الدورة الدموية.

وبحسب المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول 3 أكواب يومياً من الشاي الأسود مرتبطة بانخفاض قدره 31% في خطر الإصابة بسرطاني المبيض والبنكرياس.

وعلى الرغم من أن أصل شجرة الشاي صينية، فإن الإنجليز هم أكثر شعوب العالم ارتباطاً به، إلى درجة التزامهم بتقاليد عريقة لتناوله ترجع إلى القرن السابع عشر، حيث بدأ البرتغاليون في الترويج للمشروب الذي تم جلبه من الشرق الأقصى.

وفي عام 1662، ارتبط الملك الإنجليزي تشارلز الثاني بالأميرة البرتغالية كاثرين أوف براجانزا، ابنة ملك البرتغال جون الرابع، وبعد انتقالها إلى قصرها في إنجلترا، جلبت معها أوراق الشاي ضمن أغراضها الشخصية، ومن بين تجهيزات العروس.

وعند وصول الملكة الجديدة كان الشاي يستخدم كعلاج؛ إذ كان الإنجليز يعتقدون أنه ينشط الجسم وينقي الطحال، ولكن الملكة الشابة لم تتخل عن عادة احتسائه يومياً، ومنذ ذلك الحين انتشر الشاي كمشروب يتجمع الناس لاحتسائه، ولم يعد علاجاً فقط، وحتى أصبحت «حفلات الشاي» تقليداً أرستقراطياً يجتمع فيه النبلاء والأثرياء.

وبعد مئات السنين من انتشار تناول الشاي في بريطانيا، لا زال سؤال: متى نضيف الحليب، يثير كثيراً من الجدل بين البريطانيين! أغلب الناس تسكب الشاي في الكوب أولاً ثم بعد ذلك تضع الحليب، لكن البعض له رأي مختلف؛ إذ يعتقد أن تلك كانت طريقة الأثرياء لإظهار ثروتهم، لأنهم يشربون الشاي في أكواب مصنوعة من الخزف عالية الجودة، حيث إنها تتحمل درجة سخونة الشاي العالية جداً. وهذا يعني أن البعض الذي لديه كوب أقل جودة لا بد أن يضيف الحليب أولاً، لكي لا ينكسر الكوب.

وتخصص بريطانيا 21 أبريل/نيسان من كل عام «يوماً وطنياً للشاي»، كما تشتهر اليابان بجلسات تناوله ذات الطقوس الخاصة التي تمتد لساعات.

وحتى اليوم تحتفظ ذاكرة التاريخ بـ«حفل شاي بوسطن» الذي كان شرارة استقلال أمريكا عن بريطانيا 1773، عندما مرر البرلمان البريطاني «قانون الشاي» الذي ألغى به جميع «قوانين تاونزند Townshend Acts»، ما عدا القانون الذي فرض ضريبة على الشاي المستورد إلى المستعمرات الأمريكية. وسمح هذا القانون لشركة الهند الشرقية ببيع الشاي لمستعمرات أمريكا الشمالية بضرائب، تم التراجع عنها لاحقاً بعد مقاطعة المستوطنين للشاي، وحتى تنكر بعضهم في ملابس للسكان الأصليين (الهنود الحمر)، وهاجموا سفن البضائع المحملة بالشاي وحرقوها.

وبحسب أحدث تقارير «الفاو»، تعد الصين المصدر الأول للشاي عالمياً، بنسبة 42% من حجم المنتج عالمياً، كما تحتل تركيا المستهلك الأول؛ إذ يصل استهلاك الفرد بها إلى 6.87 كيلوجرام سنوياً، يليها المغرب بمعدل 4 كيلوجرام للفرد سنوياً، ثم إيرلندا فموريتانيا ثم بريطانيا.