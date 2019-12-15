أبوظبي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها دولة الإمارات متمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتستمر ثلاثة أيام تحت عنوان «جودة الحياة»، التحضيرات الأخيرة لانعقاد المؤتمر الذي سينطلق الاثنين في فندق سانت ريجيس أبوظبي، برئاسة الإمارات وحضور وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

واعتمد الاجتماع التحضيري برنامج عمل الجدول النهائي، واستعراض بعض المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر للوصول إلى جودة حياة مستدامة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر، بحضور كبار الموظفين في وزارات الصحة، في دول منظمة التعاون الإسلامي، من بينهم الدكتور محمد بن يحيى صعيدي مستشار وكيل الوزارة للصحة العامة في المملكة العربية السعودية، أن انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على جميع الصعد ومنها الصحة.

وأوضح أن الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تؤدي دوراً محورياً في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة، لاسيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة 2014-2023، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تشارك الدول الأعضاء في جهود مواجهة التحديات الصحية، انطلاقاً من إيمانها بمحورية التوافق الإسلامي، مشيداً بجهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الصحي.

وأشار الزند إلى أن المواضيع الرئيسية الستة في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج العمل تتضمن تعزيز كفاءة النظم الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، إضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث.