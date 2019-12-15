متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 2019 لدعم الموازنة العامة للمملكة.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط وسام الربضي، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) في الأردن جيم بارنهارت.

وقال الربضي خلال حفل التوقيع في مبنى رئاسة الوزراء، إن «منحة الدعم النقدي المباشر لخزينة الدولة بقيمة 745 مليون دولار، تأتي ضمن برنامج المساعدات للعام 2019 وسيتم استغلالها في مشاريع تنموية ما سيسهم في الحد من عجز الموازنة».

وأوضح أنه «بذلك يكون إجمالي المساعدات الاقتصادية الأمريكية لعام 2019 حوالي مليار و150 مليون دولار»، مشيراً إلى أنه «سيتم تحويل هذا المبلغ لخزينة الدولة قبل نهاية العام الحالي».

من جهته، أكد بارنهارت أن «الاتفاقية شهادة لهذه العلاقة الدائمة، وإيمان الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء عمر الرزاز بالإصلاح، وقدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام».

ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن ـ أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط ـ من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.

منحة أمريكية للأردن بقيمة 745 مليون دولار

وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 2019 لدعم الموازنة العامة للمملكة.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط وسام الربضي، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) في الأردن جيم بارنهارت.

وقال الربضي خلال حفل التوقيع في مبنى رئاسة الوزراء، إن «منحة الدعم النقدي المباشر لخزينة الدولة بقيمة 745 مليون دولار، تأتي ضمن برنامج المساعدات للعام 2019 وسيتم استغلالها في مشاريع تنموية ما سيسهم في الحد من عجز الموازنة».

وأوضح أنه «بذلك يكون إجمالي المساعدات الاقتصادية الأمريكية لعام 2019 حوالي مليار و150 مليون دولار»، مشيراً إلى أنه «سيتم تحويل هذا المبلغ لخزينة الدولة قبل نهاية العام الحالي».

من جهته، أكد بارنهارت أن «الاتفاقية شهادة لهذه العلاقة الدائمة، وإيمان الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء عمر الرزاز بالإصلاح، وقدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام».

ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن ـ أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط ـ من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.