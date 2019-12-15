7 مستشفيات في بداية الاتحاد..واليوم الأولى في عدد المنشآت المعتمدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:إيمان عبدالله آل علي



محطة تتوقف عندها حكومة الإمارات كل عام، للعبور إلى المستقبل، والاستعداد للغد، عبر تخصيص كل عام لتحقيق إنجازات جديدة، حتى باتت منصة مهمة للتخطيط ودراسة المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع، والانطلاق بخطوات مدروسة للأمام.

عام الاستعداد للخمسين سيكون مختلفاً، عبر وضع خطط واستراتيجيات لتستعد الإمارات لإطلاق قفزات في قطاع الصحة، لبناء إمارات المستقبل فريقاً واحداً.

القطاع الصحي في الدولة شهد قفزات عدة منذ تأسيس الاتحاد، وما زال التطوير مستمراً، ففي أوائل السبعينات، اقتصرت الخدمات الصحية على سبعة مستشفيات و12 مركزاً صحياً، أي بسعة نحو 700 سرير فقط؛ لتغطية كل مناطق الدولة. ومع بداية التسعينات، وصل عدد المستشفيات إلى أكثر من 50، ومع حلول عام 1995، كان هناك نحو 6 آلاف سرير، و 160 صيدلية حكومية، وما يزيد على 700 مستودع طبي حتى عام 2007، و 109 مراكز للرعاية الصحية الأولية، و124 مركزاً لرعاية الأمومة والطفولة.

وبعد مرور 48 عاماً على تأسيس الاتحاد، نالت دولة الإمارات، المركز الأول عالمياً، في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، للعام الرابع على التوالي، التي بلغ عددها 221 مستشفى ومركزاً طبياً ومرفقاً صحياً، بحسب نتائج التقرير نصف السنوي للجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI). ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نمواً في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من (300 %) خلال السنوات العشر المقبلة، ولذلك يوجد طلب متنامٍ على الأسرّة الطبية، فهناك حاجة إلى نحو 10 آلاف سرير في الدولة، حتى 2020. وتوجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية، والاعتماد عليها بشكل متنامٍ وملحوظ، فضلاً عن جعلها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها.

وفي دبي، أعلنت هيئة الصحة عن 9 مستشفيات جديدة سينشئها القطاع الخاص بدبي خلال عامي 2019 و 2020 إلى جانب توسعة 6 مستشفيات أخرى، وإنشاء 12 مركزاً جديداً لجراحات اليوم الواحد. وارتفع عدد المنشآت الصحية إلى 3 آلاف و213 منشأة العام الماضي. ومن 1975 إلى 2013، تضاعف عدد المستشفيات الحكومية في أبوظبي 6 أضعاف. ويوجد فيها ما يزيد على 42 مستشفى و587 مركزاً صحياً و335 عيادة.

ويتوقع، أن تطلق الجهات الصحية بالدولة، مجموعة مبادرات، واعتماد قرارات مهمة، ودراسة المشاريع، ووضع استراتيجيات طويلة المدى وحلول لمشكلات قائمة، وأخرى استباقية، خلال عام 2020، وكل ذلك لهدف واحد، ووطن واحد.

ويتوقع أن يرتفع إجمالي عدد أسرّة المستشفيات على امتداد الدولة، ليصل إلى 14 ألف سرير، بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يعادل نمواً سنوياً بنسبة 3% على مدى العامين المقبلين؛ حيث كان عددها عام 2010 يقل عن 8 آلاف، خاصة أن رؤية الدولة الرامية لأن تكون ضمن أفضل 20 سوقاً في مجال الرعاية الصحية بالعالم، تتطلب تركيزاً مستداماً على قطاع الرعاية الصحية.