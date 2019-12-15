لبنان: عشرات الجرحى في مواجهات هي الأعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP beyrouth

سقط عشرات الجرحى السبت في مواجهات هي الأعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية في بيروت، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام وأكدته مصادر طبية وأمنية.

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي اليوم السبت على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استمرت حتى الليل وأدت لإصابة العشرات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغاز المسيل للدموع تسبب في إغماء عدة أشخاص . وقال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 54 مصابا ونقل أكثر من نصفهم إلى مستشفيات.

وقالت قوات الأمن الداخلي إن ما لا يقل عن 20 شرطيا أصيبوا.

وتجمع مئات الأشخاص في إطار موجة من الاحتجاجات تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول، للتعبير عن غضبهم من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

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ومنذ أن دفعت الاحتجاجات سعد الحريري إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر تشرين الأول، وصلت المحادثات بين الأحزاب الرئيسية إلى طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ولبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة لإخراجه من الأزمة التي هزت الثقة في نظامه المصرفي. ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.

وقال شاهد من رويترز وأحد المحتجين إن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انتشرت بشكل مكثف في بيروت مساء اليوم السبت، ولاحقت المتظاهرين في الشارع وضربت واحتجزت بعضهم.

وتصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع

ودوت أبواق سيارات الإسعاف في الوقت الذي استمرت فيه عمليات كر وفر بين الجانبين بشوارع وسط بيروت حتى ساعة متأخرة من الليل.

ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وحاول آخرون اختراق الحواجز الحديدية التي تغلق الطرق المؤدية إلى البرلمان ومقر الحكومة.واندلعت الاضطرابات نتيجة تصاعد الغضب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض ضريبة جديدة وسجل الزعماء الذين يسيطرون على البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويتهم المحتجون النخبة السياسية بنهب الدولة لصالحهم من خلال شبكات

المحسوبية.

فرانس 24/ رويترز