دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على أبرز ما بحث عنه سكان العالم على جوجل في 2019

كشف عملاق محركات البحث على الإنترنت جوجل، عن قائمة بأبرز المواضيع التي بحث عنها سكان الدول حول العالم خلال العام 2019، والتي احتلت محركات البحث في العالم خلال العام الحالي.

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وحازت الرياضة على جزء كبير من المواضيع التي تم البحث عنها في جوجل واحتلت مباراة الهند وجنوب إفريقيا في كأس العالم للكريكت، المركز الأول في قائمة المواضيع الأكثر بحثاً هذا العام وفقاً لـ"سكاي نيوز".

وفي المركز الثاني عالمياً، جاءت وفاة الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، بينما حلت بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في الصيف في المركز الثالث.

أما في خانة الأخبار الأكثر بحثاً على جوجل، فجاءت بطولة كوبا أمريكا بالمركز الأول، متقدمة على حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

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وفي خانة الأشخاص الذين تم البحث عنهم على جوجل، جاء لاعب كرة القدم الأمريكية أنطونيو براون بالمركز الأول، بعد أن هوى النجم الأمريكي هذا العام من كونه أحد أفضل لاعبي اللعبة، إلى نجم لا يرغب أي ناد التعاقد معه، بسبب سلسلة من التصرفات غير الرياضية وواقعة اعتدائه على زوجته.

وحل النجم البرازيلي نيمار بالمركز الثاني، بعد الجدل الكبير الذي دار حول احتمالية انتقاله لبرشلونة الإسباني، الصيف الماضي.

وكما هو متوقع، تصدر فيلم "أفينجرز" قائمة الأفلام الأكثر بحثاً على جوجل، بينما جاء الجوكر بالمركز الثاني، و"كابتن مارفيل" ثالثاً.

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وبدا واضحاً تأثير الأحداث التي تجري في الولايات المتحدة على نتائج البحث، حيث دخل رياضيون ومشاهير أمريكيون غير معروفين على النطاق العالمي، لقائمة الأكثر بحثاً.

ورغم وجود بطولات كبيرة أخرى في كرة القدم، فإن بطولة كوبا أمريكا كانت الأكثر بحثاً في عام 2019، في عالم المستديرة.

وبسبب اهتمام سكان الهند الكبير بكأس العالم للكريكت، نالت البطولة حصيلة كبيرة من الباحثين في الموضوع، وخاصة المباراة الافتتاحية للمنتخب الهندي أمام جنوب إفريقيا.

ومن الغرائب تواجد 4 أمريكيين في قائمة الرياضيين الأكثر بحثاً في 2019، وذلك يعود ربما لطريقة البحث الأمريكية التي تعتمد على استخدام جوجل، بينما يفضل متابعي الرياضة في الدول الأخرى البحث عبر تويتر أو التطبيقات الأخرى.

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