دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيس بوك في خطر: سرقة بيانات 29 ألف موظف في الشركة

تعرضت المعلومات المصرفية الشخصية لعشرات الآلاف من موظفي شركة فيسبوك في الولايات المتحدة للخطر في الشهر الماضي؛ عندما سرق لص العديد من محركات الأقراص الصلبة للشركة من سيارة الموظف، نقلاً عن وكالة بلومبيرغ.

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تتضمن محركات الأقراص الثابتة، التي كانت غير مشفرة، بيانات كشوف المرتبات مثل أسماء الموظفين وأرقام الحسابات المصرفية وأربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي للموظفين. وذلك وفقاً لبريد إلكتروني تم مشاركته من قبل الشركة مع الموظفين صباح أمس، الجمعة. تضمنت محركات الأقراص أيضاً معلوماتخرى مثل مبالغ المكافآت وبعض تفاصيل الأسهم.

إجمالاً، احتوت محركات الأقراص على بيانات شخصية لحوالي 29000 موظف أمريكي عملوا في شركة فيسبوك في عام 2018، حسبما أكد البيان الصادر عن الشركة. ومع ذلك، لم تتضمن محركات الأقراص المسروقة بيانات مستخدمي فيسبوك، حسبما ذكر البيان.

حدثت السرقة في 17 نوفمبر الماضي، وأدركت الشركة أن محركات الأقراص الصلبة مفقودة في 20 نوفمبر، وفقاً للبريد الإلكتروني الداخلي. في 29 نوفمبر أكد التحقيق الجنائي أن هذه الأقراص الصلبة تضمنت معلومات عن رواتب الموظفين.

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كما لا زالت فيسبوك تعمل مع تطبيق القانون لاستعادة المعلومات، على الرغم من عدم العثور على أي من محركات الأقراص الثابتة. في الوقته ذاته أرسلت الشركة- في رسالة بريد إلكتروني- تشجيع الموظفين على إخطار بنوكهم وعرض عليهم اشتراكاً لمدة عامين في خدمة مراقبة سرقة الهوية.

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