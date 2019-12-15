دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تنفي بيعها مليون نسخة من جالكسي فولد بعد تصريح مديرها

قالت سامسونج أن تصريح رئيسها حول بيع مليون نسخة من هاتف جالكسي فولد غير مقصود والشركة لم تصل لهذا الرقم.

بعد أن صرح مدير شركة سامسونج، يونغ سون، بأن شركته تمكنت من بيع مليون نسخة من هاتفها القابل للطي جالكسي فولد، عاودت الشركة لتصحح الخبر وتنفي وصول مبيعات الهاتف لهذا الرقم، حيث قالت أن هناك لبس في كلام المدير والذي دمج بين المبيعات الفعلية للهاتف وبين المبيعات التي تهدف الشركة لتحقيقها منه.

كان سون يونغ قد شارك في فعالية TechCrunch في برلين قبل يومين وتحدث عن وصول مبيعات جالكسي فولد لمليون نسخة.

لكن بتصريح لوكالة يونهاب الإخبارية الكورية، قالت سامسونج أنها لم تبيع مليون نسخة من جالكسي فولد كما صرح سون يونغ.

وأضافت بأن يونغ ربما أخطأ بين عدد المبيعات الفعلي للهاتف وبين الهدف الذي تضعه الشركة نصب أعينها خلال هذا العام.

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كانت الشركة الكورية قد حددت هدفًا اوليًا في السابق لبيع نصف مليون هاتف قابل للطي خلال عام 2019، لكنها تمكنت من تحقيق هذا الرقم في أكتوبر الماضي بحسب التقديرات، وذلك بعد ما يقارب شهر من إطلاق الهاتف للطلب المسبق في عدة بلدان حول العالم في سبتمبر بعد أن شهد إطلاقه عدة تأجيلات بسبب مشاكل في الهاتف وشاشته.

يُشار أن هاتف سامسونج جالكسي فولد يأتي بسعر يقارب 2,000 دولار أمريكي، ما يعني توفره لفئات محددة قادرة على شرائه.

المصدر:

Yonhap News Agency

التدوينة سامسونج تنفي بيعها مليون نسخة من جالكسي فولد بعد تصريح مديرها ظهرت أولاً على عالم التقنية.