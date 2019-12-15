شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يتوجه إلى النيجر لحضور قمة دول الساحل الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم الأحد إلى النيجر للمشاركة فى القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقالت الإذاعة الموريتانية إن الرئيس يرافقه وفد هام على رأسه وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان تنظيم داعش قد استهدف الخميس الماضي قاعدة عسكرية في النيجر قرب الحدود مع مالي ، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى، وأرجأت فرنسا قمة لقادة دول مجموعة الساحل، كان من المقرر أن تستضيفها غد الاثنين.

وكانت الرئاسة النيجرية قد أعلنت أمس السبت عقد اجتماع لقادة دول مجموعة الساحل في نيامي، لمناقشة المشاكل الأمنية في منطقة المجموعة التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.

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