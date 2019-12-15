شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: طيران الجيش الليبى يقصف مواقع قرب طريق المطار جنوب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضاية العربية فى خبر عاجل لها أن طيران الجيش فى ليبيا قام يقصف مواقع قرب طريق المطار جنوب طرابلس، وكانت اشتباكات وقعت مساء أمس فى منطقة زاوية الدهمانى فى طرابلس بين ميليشيات تابعة لكتائب الوفاق.

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