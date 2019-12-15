رئيس وزراء باكستان يتوجه للمنامة غدا لحضور احتفالات اليوم الوطنى للبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء عمران خان سيتوجه إلى المنامة غدا الاثنين تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة فى حضور احتفالات اليوم الوطنى للبحرين كضيف شرف.

وأضافت الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن عمران خان سيرافقه خلال زيارته وفد رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى البحرين منذ توليه منصبه في أغسطس من العام الماضي.

ومن المقرر أن يعقد عمران خان خلال زيارته للبحرين اجتماعا مع العاهل البحريني، وأن يجري محادثات على مستوى الوفود مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية.

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